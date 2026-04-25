Президент: Тозалик – маданиятли жамият кўзгуси
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Тоза Қозоғистон” республика экологик акциясида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Акция давомида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлади ва ибратли ва ўзига хос мазмунга эга бўлган “Тоза Қозоғистон” умумхалқ акцияси икки йил олдин бошланганини таъкидлади.
– Халқимиз азалдан “тозалик” тушунчасига алоҳида аҳамият бериб келган. Халқимиз “тозалик” сўзини кенг маънода ишлатади. Масалан, шарафли, тўғри, ҳалол инсон ҳақида гапирганда, уни “тоза, соф ақлли ва соф қалбли” деб таърифлаган. Аждодларимиз доимо табиат билан яқин алоқада яшаган ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни муқаддас бурч деб билган. Улар ёш авлодга “Увол бўлади” деб табиатга зарар етказмасликни ўргатган ва “Агар булоқ кўрсангиз, кўзингизни очинг” деб Она Ерга меҳр-шафқатли қалб билан қарашни тарбиялаган. Бугунги кунда тозалик тушунчаси миллатимизнинг асл моҳиятига хос бўлган олижаноб фазилатга, катта ижтимоий аҳамиятга эга қадриятга айланиб бормоқда. "Тоза Қозоғистон" концепцияси бунинг яққол аксидир. Тозалик — бу маданиятли жамиятнинг кўзгуси, тараққиётга интилаётган ҳар қандай мамлакатнинг мустаҳкам тамойили. Яхши ният ва эзгу ният билан амалга оширилган ҳар бир ташаббус барака топади. "Тоза Қозоғистон" айнан шундай ноёб ташаббусдир. Ушбу лойиҳа миллионлаб ватанпарвар фуқароларимизнинг ҳалол меҳнати туфайли умумхалқ ҳаракатига айланди, — деди Қосим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари акцияияда иштирок этган ватандошларга, айниқса ёшларга миннатдорчилик билдирди.
— "Тоза Қозоғистон"нинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ва таянчи ёшлар, десак муболаға бўлмайди. Ўғил-қизларимиз умумий ишда фаол иштирок этмоқда ва масъулиятнинг ажойиб намунасини кўрсатмоқда. Бугунги муҳим тадбирда ижодий ва инновацион ёшлар иштирок этмоқда. Мамлакатимизнинг ёрқин келажаги сиз каби кучли руҳли, ватанпарвар ва иродали фуқаролар қўлида. Охир-оқибат, бизнинг Қозоғистондан бошқа ватанимиз йўқ. Бизнинг ҳамма нарсамиз ва асосий бойлигимиз — бу бизнинг муқаддас Ватанимиз Қозоғистон. Шунинг учун, муқаддас юртимиз Илғор, Хавфсиз, Кучли ва Тоза бўлиши керак. Буни тўғри тушуниш лозим. Ушбу лойиҳанинг асосий моҳияти — табиатни муҳофаза қилиш, тозалик ва тартибни тарғиб қилиш, онгли авлодни тарбиялаш ва юқори сифатли миллатни шакллантиришдир, — деди Президент.