Президент терроризмга қарши кураш бўлинмаларини халқаро мусобақада ғалаба қозонгани билан табриклади
ASTANА. Кazinform - Президент Дубайда бўлиб ўтган UAE SWAT Challenge-2026 халқаро терроризмга қарши кураш бўлинмалари ўртасидаги мусобақада энг яхши натижаларга эришган Қозоғистон жамоаларини табриклади.
Kazakhstan C жамоаси нуфузли турнирнинг мутлақ ғолибига айланди, Kazakhstan А жамоаси эса умумий ҳисобда иккинчи ўринни эгаллади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик қўмитаси ходимларидан иборат жамоанинг юқори даражадаги профессионал, жисмоний, жанговар тайёргарлиги ва ватанпарварлик руҳини, шунингдек, аскарларнинг ғалаба қозонишга бўлган қатъиятини таъкидлади.
Давлат раҳбари 48 мамлакатдан 109 та жамоа иштирок этган мусобақада яхши натижаларга эришган махсус кучлар аскарларига муносиб ҳурмат кўрсатилишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.