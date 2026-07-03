Президент Телерадиокомплекси 30 йил ичида 1000 дан ортиқ ҳужжатли фильм суратга олди
ASTANА. Кazinform — Ҳужжатли фильмлар марказининг бош продюсери Адилбек Қуламан бу ҳақда Jibek Joly радиосига берган интервьюсида айтди.
Унинг сўзларига кўра, марказнинг иши фақат ҳужжатли фильмларни суратга олиш билан чекланиб қолмайди. Видеоклиплар ва турли махсус лойиҳалар ҳам тайёрланади.
"Биз 30 йил ичида 1000 дан ортиқ ҳужжатли фильм суратга олдик. Ҳужжатли фильмларни тайёрлаш бор, бундан ташқари, видеоклиплар, махсус лойиҳалар, ҳамма нарса бизнинг ишимизга киради. Ҳар бир ишимизга пухта тайёргарлик кўриш учун аввал ғояни жамоа сифатида ўйлаб кўрамиз. Кейин унинг мазмунини тайёрлашнинг турли босқичлари мавжуд. Сценарий ёзиш, монтаж қилиш, овозни монтаж қилиш — буларнинг барчаси катта жамоанинг иши. Шунинг учун, бу ишларнинг барчасини ташкил этишда продюсернинг роли жуда муҳимдир. Продюсернинг иши ғоя туғилган пайтдан бошлаб лойиҳа тўлиқ якунлангунга қадар давом этади", — деди Адилбек Қуламан.
Унинг таъкидлашича, ҳужжатли фильмнинг сифати бевосита ижодий жамоанинг уйғун ишига боғлиқ. Продюсернинг вазифаси ғояни амалга оширишнинг барча босқичларини мувофиқлаштириш ва суратга олишдан тортиб якуний монтажгача бўлган жараённи назорат қилишдир.
Эслатиб ўтамиз, Президент Телерадиокомплекси мутахассислари давлат мукофотлари билан тақдирландилар.