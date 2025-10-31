Президент: Таълим ва фан — дунёни ўзгартира оладиган асосий кучлар
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Қозоғистон – академик таълим ҳудуди” стратегик ҳамкорлар форумида нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент таълим ва фанни барча мамлакатлар учун алоҳида стратегик аҳамиятга эга, чегара билмайдиган соҳа деб атади ва бугунги форум бунинг яққол исботи канига эътибор қаратди.
– Бу — жуда муҳим анжуман, глобал таълим ва фанни ривожлантириш бўйича қимматли ғоялар ва прогнозлар ифодаланадиган ноёб платформа. Шу муносабат билан, кечадан бери дунёнинг етакчи университетлари раҳбарлари ва вакиллари фикр алмашиш учун Астанада йиғилишмоқда. Халқаро даражадаги олимлар ва мутахассислар пойтахтимизда муҳим масалаларни муҳокама қилмоқдалар. Бугун ҳам академик таълим дунёсидаги нуфузли университетлар раҳбарлари ўзларининг чуқур фикрларини билдиришди. Барчангизга самимий миннатдорчилигимни билдираман, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президентнинг сўзларига кўра, таълим ва фан — дунёни ўзгартира оладиган асосий кучлар ва университет илғор фикрлар ва янги ғоялар маскани, илмий тадқиқотлар масканидир.
– Ҳозир, инсоният туб ўзгаришлар даврига қадам қўйган бир пайтда, таълим муассасалари замон талабларига мувофиқ ривожлантирилиши керак. Бусиз ҳеч қандай ривожланиш ёки фаровонлик бўлмаслиги аниқ. Қозоғистон таълим ва фан тизимини ривожлантиришга катта аҳамият беради. 2019 йилдан бери бу соҳага ажратилган маблағлар уч баравар ошди. Мамлакатимизда олий таълим муассасаларининг мустақиллиги ортиб бормоқда ва тадқиқот университетлари кўпаймоқда. "Фан ва технологик сиёсат тўғрисида"ги янги қонун қабул қилинди. Президент ҳузурида Фан ва технологиялар бўйича Миллий кенгаш ташкил этилди. Давлат олимларга, айниқса ёш тадқиқотчиларга максимал даражада ёрдам беради. Барча фуқаролар учун олий таълимнинг мавжудлиги — жуда муҳим вазифа, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, ёш авлоднинг сифатли таълим олишини таъминлаш учун давлат томонидан кўрилаётган ғамхўрлик ҳақида ҳам тўхталди.
– 2024 йилдан бери мамлакатимизда “Миллий жамғарма — болаларга” дастури амалга оширилмоқда. Шунга кўра, Миллий жамғарманинг йиллик инвестиция даромадининг 50 фоизи болалар ҳисоб рақамларига ўтказилади, яъни Қозоғистондаги ҳар бир бола 18 ёшга тўлгунга қадар Миллий жамғармадан маблағ олади. Бу маблағлардан муддатидан олдин фойдаланиб бўлмайди. Вояга етгандан сўнг, болалар тўпланган маблағларни уй-жой ёки таълимга сарфлашлари мумкин. Бундан ташқари, беш ёшдан ошган болалар учун ягона “Келешек” жамғарма тизими ишга туширилди. Ушбу тизим ота-оналарнинг ихтиёрий бадалларини, давлат томонидан ажратиладиган бошланғич таълим капиталини, йиллик давлат бонусларини ва инвестиция даромадларини тўплайди. Лойиҳаларнинг асосий мақсади ёш авлоднинг сифатли таълим олиши учун шароит яратишдир. Бундан ташқари, ёшларга фоизсиз таълим кредитлари ва турли грантлар берилмоқда. Олий таълим инфратузилмаси модернизация қилинмоқда, янги ўқув бинолари (кампуслар) қурилмоқда. Ҳудудлардаги олий таълим муассасалари ёнида талабалар учун ётоқхоналар қурилмоқда, – деди Президент.
