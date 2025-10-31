OZ
    12:04, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент “Қозоғистон – академик таълим ҳудуди” халқаро форумида иштирок этмоқда

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Қозоғистон – академик таълим ҳудуди” стратегик ҳамкорлар халқаро форумида иштирок этмоқда, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    форум
    Фото: Ақорда

    Форумга энг яхши хорижий университетлар раҳбарлари, халқаро рейтинг ва аккредитация агентликлари вакиллари ташриф буюрган.

    форум
    Фото: Ақорда

    Хусусан, Quacquarelli Symonds компанияси, Москва давлат халқаро муносабатлар институти, Пекин тил ва маданият университети, Кардифф университети, Вусонг университети, МИФИ, Минерва университети ва бошқа етакчи олий таълим муассасалари мавжуд.

    форум
    Фото: Ақорда
    форум
    Фото: Ақорда
    форум
    Фото: Ақорда

     

    Қозоғистон Президенти Ақорда
