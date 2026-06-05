Президент: Суд тизимининг мустақиллиги — адолатли Қозоғистонни яратишнинг асосий шарти
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтдаги “Маъмурий адолат ва унинг қонун устуворлигини таъминлашдаги роли” халқаро форумида Қонун ва интизом тамойилига асосланган Адолатли давлатни яратиш учун кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини айтди.
– Биз Қонун ва интизомга бўйсунадиган ва барча учун тенг имкониятлар яратадиган Адолатли Қозоғистонни яратиш бўйича кенг кўламли ишларни амалга оширмоқдамиз. Шунинг учун биз суд тизимининг мустақиллигини таъминлашга катта аҳамият берамиз, – деди Давлат раҳбари.
1 июль куни мамлакатнинг янги Конституцияси кучга киради. Шундай қилиб, Қозоғистон ўз ривожланишининг ҳал қилувчи босқичига киради.
– Бугун мен бешта конституциявий қонунни имзоладим. Бу шуни англатадики, янги Конституцияга мувофиқ, давлат бошқарув тизими “Кучли Президент – нуфузли Қурултой – ҳисоб берадиган Ҳукумат” концепцияси асосида тубдан модернизация қилинади. Ушбу ҳуқуқий ислоҳотлар мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларга ҳам янги туртки беради. Хулоса қилиб айтганда, Маъмурий процессуал кодексни ишлаб чиқишда ва унинг нормаларини амалга оширишда иштирок этган барча фуқароларга самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти халқ ва ҳукумат ўртасидаги ишонч ўз-ўзидан пайдо бўлмаслигини айтди.