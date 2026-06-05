KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент: Суд тизимининг мустақиллиги — адолатли Қозоғистонни яратишнинг асосий шарти

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтдаги “Маъмурий адолат ва унинг қонун устуворлигини таъминлашдаги роли” халқаро форумида Қонун ва интизом тамойилига асосланган Адолатли давлатни яратиш учун кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини айтди.

    форум
    Фото: Ақорда

    – Биз Қонун ва интизомга бўйсунадиган ва барча учун тенг имкониятлар яратадиган Адолатли Қозоғистонни яратиш бўйича кенг кўламли ишларни амалга оширмоқдамиз. Шунинг учун биз суд тизимининг мустақиллигини таъминлашга катта аҳамият берамиз, – деди Давлат раҳбари.

    1 июль куни мамлакатнинг янги Конституцияси кучга киради. Шундай қилиб, Қозоғистон ўз ривожланишининг ҳал қилувчи босқичига киради.

    – Бугун мен бешта конституциявий қонунни имзоладим. Бу шуни англатадики, янги Конституцияга мувофиқ, давлат бошқарув тизими “Кучли Президент – ​​нуфузли Қурултой – ҳисоб берадиган Ҳукумат” концепцияси асосида тубдан модернизация қилинади. Ушбу ҳуқуқий ислоҳотлар мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларга ҳам янги туртки беради. Хулоса қилиб айтганда, Маъмурий процессуал кодексни ишлаб чиқишда ва унинг нормаларини амалга оширишда иштирок этган барча фуқароларга самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

    Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти халқ ва ҳукумат ўртасидаги ишонч ўз-ўзидан пайдо бўлмаслигини айтди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда Қонун ва интизом Суд
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф