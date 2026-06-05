Халқ ва ҳукумат ўртасидаги ишонч ўз-ўзидан пайдо бўлмайди: Тоқаев «эшитувчи давлат» тамойили ҳақида
ASTANA. Kazinform - Давлат ва жамият бирлигини мустаҳкамлаш Қозоғистон учун асосий вазифалардан биридир. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Астанада бўлиб ўтаёган "Маъмурий адолат ва унинг қонун устуворлигини таъминлашдаги роли" форумида айтиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Бугунги йиғилиш алоҳида аҳамиятга эга. Давлат ва жамият бирлигини мустаҳкамлаш Қозоғистоннинг устувор вазифаларидан биридир. Мамлакат барқарор ривожланиши учун халқ ва ҳукумат ўртасида ўзаро ишонч ва уйғунлик бўлиши керак. Бу қатъий тамойил. Бироқ бундай уйғунлик ўз-ўзидан пайдо бўлмаслиги аниқ. Жамоатчилик тотувлиги кўп қиррали ва изчиллик натижасидир. Шунинг учун, Президент сифатида мен ушбу ўта долзарб масалага алоҳида эътибор қаратаман", - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шунингдек, Давлат раҳбари мамлакатда "Эшитувчи давлат" концепцияси амалга оширилаётганини эслатди.
"Очиқ мулоқот, фуқароларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олиш ва уларнинг сўровларига ўз вақтида жавоб бериш мамлакатдаги туб ўзгаришларнинг асосидир. Вазирлар, ҳокимлар ва депутатлар каби барча даражадаги ҳукумат вакиллари бу муҳим ишда фаол иштирок этишлари керак. Бу давлат хизматчиларининг конституциявий бурчидир", - деб таъкидлади Президент.