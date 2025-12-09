Президент Россиянинг Қозоғистондаги элчиси Алексей Бородавкинни қабул қилди
ASTANА.Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россиянинг Қозоғистондаги элчиси Алексей Бородавкинни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли Қозоғистон ва Россия ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик барча йўналишларда ривожланганини ва сиёсий мулоқот мисли кўрилмаган даражада динамик тус олганини таъкидлади.
Қозоғистон Президенти яқинда Россия Федерациясига давлат ташрифи ва Владимир Путин билан музокараларининг муваффақиятли ўтганини таъкидлаб, уларнинг натижалари ҳар томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларига сезиларли туртки берганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россияга давлат ташрифи якунлари бўйича йўллаган мактубида Владимир Путинга миннатдорчилик билдирган эди.