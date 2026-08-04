Президент Пашинянни Арманистон Бош вазири лавозимига қайта тайинлангани билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Никол Пашинянни Арманистон Бош вазири лавозимига қайта тайинлангани билан табриклади ва унга арман халқи манфаатлари йўлидаги давлат хизматида муваффақиятлар тилади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Никол Пашинян илиқ сўзлар учун миннатдорчилик билдирди ва Қозоғистон Президенти ва халқига Қурултой сайловларини муваффақиятли ўтказишни тилади. Президент ва Бош вазир Қозоғистон-Арманистон муносабатларининг жадал ривожланишидан мамнун эканликларини таъкидладилар ва икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар. Бундан ташқари, илгари эришилган келишувларнинг, жумладан, ўтган йилнинг ноябрь ойида Арманистон ҳукумати раҳбарининг Астанага расмий ташрифи давомида эришилган келишувларнинг амалга оширилиши муҳокама қилинди, — дейилади хабарда.
Савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.