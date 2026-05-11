Президент Нурлибек Налибаевга маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича кўрсатма берди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Бош вазирнинг биринчи ўринбосари Нурлибек Налибаевни қабул қилди, деб хабар берди Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаевга саноатни ривожлантириш ва йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ҳақида маълумот берилди.
Президентга қайта ишлаш саноатида амалга оширилаётган асосий ишлар ҳақида маълумот берилди.
Бош вазирнинг биринчи ўринбосари юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва энергетика инфратузилмасини модернизация қилиш режасига эътибор қаратди.
Шунингдек, Давлат раҳбарига транспорт ва логистика инфратузилмаси ва қурилиш саноатини ривожлантириш ҳақида ҳам маълумот берилди.
Йиғилиш якунида Қасим-Жомарт Тоқаев инфратузилма лойиҳаларини юқори сифатли амалга оширишни таъминлаш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш ва келгуси иситиш мавсумига тайёргарлик кўриш устидан назоратни кучайтириш бўйича кўрсатма берди.
