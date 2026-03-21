    18:37, 21 Март 2026 | GMT +5

    Президент Наврўз байрамига бағишланган концертни томоша қилди

    ASTANA. Kazinform – Президент Улуснинг улуғ кунига бағишланган концерт дастурини томоша қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент посетил концерт по случаю праздника Наурыз
    Фото: Акорда

    "Керуен сарай" мажмуаси ҳудудида жамоатчиликка баҳор ва янгиланиш моҳиятини етказувчи концерт дастури тақдим этилди.

    Санъаткорлар қозоқ миллий ва замонавий қўшиқларини ижро этишди. Бундан ташқари, оркестр жўрлигида хореографик чиқишлар намойиш этилди.

    Концертда таниқли маданият арбоблари, қозоқ эстрадаси ва классик санъати юлдузлари, миллий ансамбллар ва рақс гуруҳлари иштирок этди.

    Теглар:
    Туркистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
