Президент наслдор Ахалтека отларидан туғилган қулунларга Ақният ва Бўрте деб ном берди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари наслдор Ахалтека отларини кўздан кечирди. Бу ҳақда Президент телерадиокомплекси маълум қилди.
“Қасим-Жомарт Тоқаев яқинда қулунлаган икки биянинг қулунларини томоша қилиб, янги туғилган қулунларга Ақният ва Бўрте деб ном берди”, — дейилади хабарда.
Президент қозоқ халқининг «Эр етилиб, бош бўлар, той етилиб, от бўлар» деган нақлини келтириб, ёш тулпорларга шамол билан пойга қиладиган чаққон ва зўр отлар бўлиб етишишини тилади.