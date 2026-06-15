KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент наслдор Ахалтека отларидан туғилган қулунларга Ақният ва Бўрте деб ном берди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари наслдор Ахалтека отларини кўздан кечирди. Бу ҳақда Президент телерадиокомплекси маълум қилди.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: ТРК Президента

    “Қасим-Жомарт Тоқаев яқинда қулунлаган икки биянинг қулунларини томоша қилиб, янги туғилган қулунларга Ақният ва Бўрте деб ном берди”, — дейилади хабарда.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

    Президент қозоқ халқининг «Эр етилиб, бош бўлар, той етилиб, от бўлар» деган нақлини келтириб, ёш тулпорларга шамол билан пойга қиладиган чаққон ва зўр отлар бўлиб етишишини тилади.

    Президент асыл тұқымды Ақалтекеден туған құлындарға Ақниет және Бөрте деген есім берді
    Фото: Президент Телерадио кешені
    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

     

    Президент Телерадиокомплекси Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф