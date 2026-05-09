    Президент Москвада Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган ҳарбий парадда иштирок этди

    МОSKVA. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Москвадаги Қизил майдонда Буюк Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган ҳарбий парадда иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти Александр боғидаги Номаълум аскар мақбарасига гулчамбар қўйиш маросимида ҳам иштирок этди.

    Тадбирда Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Малайзия Қироли Султон Иброҳим, Лаос Президенти Тхонглун Сисулит ва бошқа расмий шахслар иштирок этди.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Москвага амалий ташриф билан борди.

    Ақорда Ташқи сиёсат Улуғ Ватан уруши Ғалаба куни Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Муаллиф