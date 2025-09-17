Президент Москва ва бутун Россия Патриархи Кирилл билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съездида иштирок этиш учун Астана шаҳрига келган Москва ва бутун Россия Патриархи Кирилл билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент бугунги учрашув Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлидаги яна бир муҳим қадам эканини таъкидлади.
— Аввало, Съездга шахсан ташриф буюрганингиз учун миннатдорчилик билдираман. Мазкур йиғиндаги иштирокингиз, аслида, форумнинг муваффақиятли ўтишида муҳим аҳамиятга эга. Сизни ҳурмат қиламиз. Маълумки, Қозоғистон ва Россия стратегик шерик ва иттифоқчи давлатлардир, — деди Давлат раҳбари.
Патриарх Кирилл Қасим-Жомарт Тоқаевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдириб, Рус православ черковининг вазифаси тинчлик ва халқлар ўртасидаги ўзаро англашувни мустаҳкамлаш эканини таъкидлади.
— Муқаддас Қозоғистонга келиш менга доим ёқади. Бу бизнинг дўст мамлакатимиз. Биз асрлар давомида ёнма-ён яшаб келамиз. Гарчи давлатларимиз ҳозир алоҳида бўлса-да, бизни дўстлик, ўзаро ёрдам ва ҳамкорлик ришталари мустаҳкам боғлаб туради, — деди Москва Патриархати раҳбари.
Россия Патриархи икки давлат ўртасидаги руҳий алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун тақдирланди.
— Учрашувдан сўнг Қасим-Жомарт Тоқаев Москва ва бутун Россия Патриархи Кириллни икки давлат ўртасидаги руҳий алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси ва алоҳида ҳурмат белгиси сифатида “Алтын Қыран” ордени билан тақдирлади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Астана шаҳрида Жаҳон динлари етакчиларининг съезди бошланди.