ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:00, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг учрашувида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Россия Президенти Владимир Путин, Арманистон Бош вазири Никол Пашинян, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон, Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди.

    МДҲ раҳбарлари ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва қадамларини муҳокама қилишди.

    Шунингдек, улар Ташкилот доирасидаги интеграциянинг долзарб масалалари бўйича фикр алмашишди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва МДҲ давлат раҳбарлари Эрмитажга ташриф буюрганликлари ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
