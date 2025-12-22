OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев ва МДҲ раҳбарлари Эрмитажни томоша қилишди

    SANKT-PETERBURG. Кazinform — Президент МДҲнинг норасмий саммитида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга келган бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Эрмитажни томоша қилди. Бу ҳақда Aқорда матбуот хизмати хабар берди.

    МДҲ мамлакатлари раҳбарлари
    Фото: Ақорда

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲнинг норасмий саммитида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга келган бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Эрмитажни томоша қилди.

    Тоқаев ва бошқалар
    Фото: Ақорда

    Мартабаль меҳмонларга музей бўйлаб экскурсия уюштирилди.

    Тоқаев ва бошқалар
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва бошқалар
    Фото: Ақорда

    Президентлар Aлександр ва ХVIII аср франсуз санъати залларида жойлашган машҳур кўргазмаларни томоша қилишди.

    экспонатлар
    Фото: Ақорда
    экспонатлар
    Фото: Ақорда

    Қимматбаҳо металлардан ясалган ноёб археологик экспонатлар тўплами, шунингдек, тарихий Пикет ва Герб залларининг интерьерлари алоҳида қизиқиш уйғотди.

    экспонатлар
    Фото: Ақорда
    экспонатлар
    Фото: Ақорда

    Меҳмонлар бой фонд орқали дунёга машҳур музейнинг бошқа экспозициялари билан танишдилар.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этди.

