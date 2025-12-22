Қасим-Жомарт Тоқаев ва МДҲ раҳбарлари Эрмитажни томоша қилишди
SANKT-PETERBURG. Кazinform — Президент МДҲнинг норасмий саммитида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга келган бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Эрмитажни томоша қилди. Бу ҳақда Aқорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲнинг норасмий саммитида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга келган бошқа давлат раҳбарлари билан биргаликда Эрмитажни томоша қилди.
Мартабаль меҳмонларга музей бўйлаб экскурсия уюштирилди.
Президентлар Aлександр ва ХVIII аср франсуз санъати залларида жойлашган машҳур кўргазмаларни томоша қилишди.
Қимматбаҳо металлардан ясалган ноёб археологик экспонатлар тўплами, шунингдек, тарихий Пикет ва Герб залларининг интерьерлари алоҳида қизиқиш уйғотди.
Меҳмонлар бой фонд орқали дунёга машҳур музейнинг бошқа экспозициялари билан танишдилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этди.