Президент маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназаровани қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президентга соғлиқни сақлаш тизимининг ҳозирги ҳолати ва соҳани ривожлантириш истиқболлари ҳақида маълумот берилди.
«Қасим-Жомарт Тоқаевга асосий тиббий ва демографик кўрсаткичлар ҳақида маълумот берилди. Вазир умумий ва гўдаклар ўлими даражаси 15,3 фоизга камайганини таъкидлади. Қозоғистонда юқумли бўлмаган касалликлардан эрта ўлим ҳолатлари сони 25 фоизга камайди. Шундай қилиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг мақсадига эришилди», — дейилади хабарда.
Давлат раҳбарига тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш, бирламчи тиббий ёрдамни такомиллаштириш, скрининг дастурлари кўламини кенгайтириш ва оналик ва болалик саломатлигини сақлаш хизматларини янгилаш ҳақида маълумот берилди.
«Онкология хизматларини ривожлантириш чоралари давом этмоқда. Астана шаҳридаги янги онкология мажмуаси негизида Протон терапияси маркази очилди. Қизилўрда ва Ақтауда 2 та янги ПЭТ/КТ мажмуалари ишга туширилди. Барча ҳудудларда эксперт эндоскопия марказлари ишга туширилди», — деб хабар берди Ақордадан.
Миллий илмий онкология маркази ва ҳудудлардаги бир қатор иншоотлар қурилиши якунланди.
Бундан ташқари, МИТС тизимида молиявий назоратни кучайтириш чораларига, жумладан, маблағларнинг мақсадли сарфланишини мониторинг қилиш тизимини автоматлаштириш ва тиббий хизмат кўрсатувчилар учун талабларни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини бажариш мақсадида вазирлик соғлиқни сақлашнинг ягона рақамли инфратузилмасини шакллантириш устида иш олиб бормоқда. Шахсий хизматларни кўрсатувчи ахборот тизимларини E-Densaulyq платформасига бирлаштириш ишлари амалга оширилди.
Вазир сўнгги икки йил ичида фармацевтика саноатига инвестициялар ҳажми 2,3 бараварга, дори воситалари экспорти эса 1,9 бараварга ошганини маълум қилди. 400 дан ортиқ турдаги дори воситаларини ишлаб чиқариш бўйича 6 та инвестиция шартномаси имзоланди. Уларнинг умумий қиймати 316,3 миллиард тенгега баҳоланмоқда.
Шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаевга соҳанинг инсон ресурслари салоҳиятини ривожлантириш ва тиббиёт ходимларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича маълумотлар тақдим этилди.
Президент тиббий хизмат сифатини ошириш, соҳадаги молиявий интизомни кучайтириш, мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, рақамли янгиланиш ишларини жадаллаштириш ҳамда маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.