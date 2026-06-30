Президент Қурултой ҳақида: бу ўзгариш Қозоғистондаги тарихий давомийликни яққол намойиш этади
ASTANA. Kazinform — Биз чуқур илдиз отган давлатчилигимизнинг янги босқичига қадам қўймоқдамиз. Бу ҳақда Парламент палаталарининг қўшма мажлисида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Бугунги Парламентнинг икки палатасининг қўшма мажлиси тарихий аҳамиятга эга, дейиш тўғри бўлар. Бу халқимиз учун аниқ ва ҳақиқатдир. Бугун биз давлатимиз қонун чиқарувчи органи — Парламентнинг навбатдаги мажлисини якунламоқдамиз ва Мустақил Қозоғистон тараққиётидаги бутун бир даврни сарҳисоб қилмоқдамиз. Шундай қилиб, биз чуқур илдиз отган давлатчилигимизнинг янги босқичига қадам қўймоқдамиз”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Президент эртага Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси қонуний кучга киришини эслатди.
“Миллат қонуни билан бир қаторда, давлат ҳокимияти тизими ҳам тубдан янги хусусиятга эга бўлади. Икки палатали Парламент ўрнига Қурултой келади. Умуман олганда, бу ўзгариш Қозоғистоннинг тарихий давомийлигини яққол кўрсатади”, — деди Давлат раҳбари.