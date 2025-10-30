Президент “Қўрқит ота” халқаро аэропортининг янги терминали билан танишди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қизилўрда вилоятига ташрифи “Қорқит ота” халқаро аэропортининг янги терминали билан танишишдан бошланди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга аэропорт хизматлари, ички ва халқаро рейсларга хизмат кўрсатиш жараёни ҳақида маълумот берилди.
Давлат раҳбарига йўловчиларни рўйхатга олиш ва текшириш зоналари, чегара ва божхона назорат пунктлари, кутиш хонаси, шунингдек, автоматлаштирилган юкларни қайта ишлаш тизими кўрсатилди.
Янги терминал ўтган йилнинг ноябрь ойида очилган эди. Лойиҳага 16,6 миллиард тенге хусусий инвестиция жалб этилди.
Муҳандислик ва коммуникация инфратузилмасини сақлаш учун маҳаллий бюджетдан 4,3 миллиард тенге ажратилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президентнинг Қизилўрда вилоятига амалий ташрифи ҳақида ёзган эдик.