    13:47, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент “Қўрқит ота” халқаро аэропортининг янги терминали билан танишди

    ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қизилўрда вилоятига ташрифи “Қорқит ота” халқаро аэропортининг янги терминали билан танишишдан бошланди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президентга аэропорт хизматлари, ички ва халқаро рейсларга хизмат кўрсатиш жараёни ҳақида маълумот берилди.

    аэропорт
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарига йўловчиларни рўйхатга олиш ва текшириш зоналари, чегара ва божхона назорат пунктлари, кутиш хонаси, шунингдек, автоматлаштирилган юкларни қайта ишлаш тизими кўрсатилди.

    аэропорт
    Фото: Ақорда

    Янги терминал ўтган йилнинг ноябрь ойида очилган эди. Лойиҳага 16,6 миллиард тенге хусусий инвестиция жалб этилди.

    аэропорт
    Фото: Ақорда

    Муҳандислик ва коммуникация инфратузилмасини сақлаш учун маҳаллий бюджетдан 4,3 миллиард тенге ажратилди.

    аэропорт
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президентнинг Қизилўрда вилоятига амалий ташрифи ҳақида ёзган эдик.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда
    аэропорт
    Фото: Ақорда

     

    Қизилўрда вилояти Қозоғистон Президенти Ақорда
