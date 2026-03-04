17:38, 04 Март 2026 | GMT +5
Президент куч тузилмаларига инфратузилма хавфсизлигини назорат қилишни буюрди
ASTANА. Каzinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев куч тузилмаларига инфратузилма хавфсизлигини назорат қилишни буюрди. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазирга, куч тузилмалари раҳбарларига, “Самруқ-Қазна” Миллий фаровонлик жамғармаси ва миллий компаниялар раҳбарларига, шунингдек, вилоят ҳокимларига аэропортлар, денгиз ва дарё портлари каби ҳаётни таъминлаш объектлари, транспорт, энергетика ва коммунал инфратузилма учун хавфсизлик чораларини кучайтиришни буюрди.
Ушбу ишларни мувофиқлаштириш Хавфсизлик Кенгаши котибига топширилди.
