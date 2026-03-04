Президент "Қазақтелеком" компаниясининг асосий лойиҳалар бўйича ҳисоботини тинглади
ASTANA. Kazinform — Президент "Қазақтелеком" АЖ бошқаруви раиси Бағдат Мусинни қабул қилди. Қасим-Жомарт Тоқаев компания фаолияти ва икки йиллик асосий инфратузилма ва технология лойиҳаларини амалга ошириш натижалари ҳақида ҳисоботни тинглади, деб хабар беради Kazinform Акорда агентлигига таяниб.
Президентга "Қазақтелеком" 1,75 миллион уй хўжалигига хизмат кўрсатиши ва телекоммуникация бозорининг асосий сегментларида етакчи мавқеини сақлаб қолган ҳолда, бутун мамлакат бўйлаб оптик толали тармоқни тизимли равишда кенгайтиришда давом этаётгани маълум қилинди.
Қишлоқ аҳоли пунктларининг кенг кўламли уланиши давом этмоқда: 2027 йил охирига бориб, 1 миллиондан ортиқ аҳоли яшайдиган 3000 дан ортиқ қишлоқлар юқори сифатли алоқа билан таъминланиши режалаштирилган.
Давлат раҳбарига Ақтау-Сумгаит йўналиши бўйлаб сув ости оптик толали алоқа линиясини қуришни ўз ичига олган халқаро "Каспий ВОЛС" лойиҳасининг амалга оширилиши ҳақида ахборот берилди. Лойиҳа Қозоғистоннинг транзит салоҳиятини мустаҳкамлаш ва Европа ва Осиё ўртасида рақамли йўлак яратишга қаратилган.
Учрашувда маълумотлар инфратузилмасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. "Маълумотлар маркази водийси" стратегик лойиҳаси доирасида Экибастузда қувватни босқичма-босқич кенгайтирадиган маълумотларни қайта ишлаш маркази қурилмоқда. Ушбу ташаббус халқаро технология компанияларини жалб қилиш ва мамлакатнинг инвестиция жозибадорлигини оширишга қаратилган.
Бағдат Мусиннинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологияларини жорий этиш устувор вазифалар қаторига киради. Корпоратив жараёнларни автоматлаштириш учун сунъий интеллект агентларини, шунингдек, киберхавфсизлик ва давлат секторини рақамлаштириш бўйича ечимларни яратиш бўйича лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Қасим-Жомарт Тоқаев кичик шаҳарлар ва қишлоқ аҳолисини юқори сифатли алоқа ва интернет билан таъминлаш муҳимлигини таъкидлади. Президент рақамлаштириш ва сунъий интеллектни ривожлантириш соҳаларида инвестиция лойиҳаларини ўз вақтида амалга оширишни давом эттиришни топширди.
