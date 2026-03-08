Президент қозоғистонликларни Халқаро хотин-қизлар куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform - Ақорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан табрикномасини эълон қилди.
Азиз хонимлар!
Сизларни Халқаро хотин-қизлар куни билан чин дилдан табриклайман!
Бу ажойиб байрам — барча нозик жонли аёллар учун бағишланган алоҳида эҳтиром ва самимий туйғуларнинг ёрқин ифодасидир. Аёл — қалбга қувонч бағишлаб, илҳомга қанот бағишлайдиган гўзаллик ва нафосат рамзи. Дунёдаги барча яхшиликлар аёл зотидан бошланади.
Аёлнинг қалби нозик бўлса-да, унинг табиати кучли. Улар ҳар қандай қийинчиликларни енгиб ўтадилар ва ҳар доим донолик ва ўзига хослик, сабр-тоқат ва жасорат, ишонч ва масъулиятнинг ажойиб намунасини кўрсатадилар. Ҳар бир аёл ҳаётни озиқлантирадиган, дунёга ёруғлик берадиган, йўқдан нимадир яратадиган ва тинчликка чақирадиган ажойиб хусусиятга эга. Аёл табиатининг асосий сир-асрори ҳам ана шунда.
"Аёл - миллатнинг руҳидир" десак муболаға бўлмайди. Сизларнинг таълимингиз орқали авлоднинг дунёқараши шаклланади ва ёшларга одоб-ахлоқ, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик ва билимга чанқоқлик каби олижаноб фазилатларни сингдирадилар.
Буюк даштнинг жасур қизлари ҳақидаги афсонавий ҳақиқий ҳикоялар асрдан-асрга ўтиб келмоқда. Қозоқ гўзалларининг донолиги ва қаҳрамонлиги халқимиз томонидан ёдда сақланиб қолган ва тарихга муҳрланган. Бу давомийлик ҳозир ҳам сақланиб қолган. Кўплаб ёш аёллар мактаб ва университетларда, клиникалар ва лабораторияларда, давлат муассасалари ва жамоат ташкилотларида, санъат ва бизнесда, фабрикалар ва фермер хўжаликларида, ҳарбий қисмларда ва мамлакат ҳаётининг бошқа соҳаларида шараф билан меҳнат қилиб, Ватанимизга сўзсиз хизмат қилмоқдалар.
Қозоғистон халқимизнинг келажакдаги тақдирига бевосита таъсир кўрсатадиган кенг қамровли янгиланиш йўлига кирди. Янги Халқ Конституцияси лойиҳасининг асосий мазмуни - мамлакатимизнинг Мустақиллиги, суверенитети, ҳудудий яхлитлиги, фуқароларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларидир.
Референдумга тақдим этилган янги Конституция лойиҳасида оналар ва болаларни ҳимоя қилиш, никоҳ ва оила институтини мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Шунингдек, халқ фаровонлигини оширишга, жамиятда қонунга ҳурмат, табиатга ҳурмат, адолат, меҳнатсеварлик, масъулиятли ва ижодий ватанпарварлик тамойилларини қарор топтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Ишончим комилки, аёллар ҳамжамияти ўзларининг ҳалоллиги, мулоқот қобилиятлари ва махсус саъй-ҳаракатлари билан Адолатли ва Фаровон Қозоғистонни яратишда фаол иштирок этишда давом этадилар.
Барчангизга сиҳат-саломатлик, фаровонлик ва улкан муваффақиятлар тилайман!