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    09:15, 27 Март 2023 | GMT +6

    Президент Қозоғистон халқ Ассамблеясининг навбатдаги ХХXII сессиясини чақириш тўғрисидаги фармойишни имзолади

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    ASTANA. Кazinform – Давлат раҳбари Қозоғистон халқ Ассамблеясининг навбатдаги ХХXII сессиясини чақириш тўғрисидаги фармойишни имзолади, дея хабар беради Кazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.

    Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев «Адолатли Қозоғистон: бирлик, барқарорлик, тараққиёт» мавзусида ўтказиладиган Қозоғистон халқ Ассамблеясининг навбатдаги ХХXII сессиясини чақириш тўғрисидаги фармойишни имзолади.

    Қозоғистон халқ Ассамблеясининг ХХXII сессияси 2023 йилнинг 26-27 апрель кунлари Астана шаҳридаги Тинчлик ва келишув саройида бўлиб ўтади.

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