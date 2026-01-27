OZ
Тренд:
    17:39, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Конституциявий комиссия раисини қабул қилди

    АSTANА. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Конституциявий комиссия раиси – Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова, Конституциявий комиссия раисининг ўринбосари – Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ва Конституциявий комиссия аъзоси – Президентнинг ҳуқуқий масалалар бўйича ёрдамчиси Ержан Жиенбаевни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президентга Конституциявий комиссиянинг аввалги йиғилишлари натижалари ҳақида ахборот берилди. Эльвира Азимова Комиссия фаолиятининг ошкоралигини таъминлаш мақсадида барча йиғилишлар медиа майдонда, жумладан махсус Telegram каналлар орқали тўғридан-тўғри эфирга узатилаётганини маълум қилди.

    Конституциявий комиссия раиси ярим йил давомида Конституциявий ислоҳотларни жамоатчилик муҳокамаси ўтказилганини таъкидлади. Электрон платформага фуқаролардан, ҳуқуқшунос олимлардан, экспертлардан, юристлардан, сиёсий партиялардан, нодавлат ташкилотлардан, касбий ва бизнес уюшмалардан 2 мингдан ортиқ таклиф ва ташаббус келиб тушган.

    Аввалги йиғилишларда Комиссия аъзолари Конституция преамбуласининг тубдан янги таҳририни, бир қатор моддалар ва бўлимларни ишлаб чиқиб, кўриб чиққан.

    Президент яқиндаги Конституциявий ислоҳотлар мамлакатнинг ривожланишига янги туртки беришини таъкидлади. Шунингдек, Комиссия фаолияти Конституциявий ислоҳотларни амалга оширишда жуда муҳим роль ўйнашини билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, Президентнинг Исроил ташқи ишлар вазирини қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.

