09:22, 19 Январь 2026 | GMT +5
Президент Қизилўрдада Қозоғистоннинг келажакдаги ривожланиш йўналиши ҳақида фикрлари билан ўртоқлашади
АSTANА. Kazinform — Миллий қурултойнинг V йиғилиши 20 январь куни Қизилўрдада бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай Telegram саҳифасида маълум қилди.
— Сирдарё бўйидаги йиғилишда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлаб, Қозоғистоннинг келажакдаги ривожланиш йўналиши ва жамиятдаги долзарб масалалар ҳақида фикрлари билан ўртоқлашади, — деб ёзди Руслан Желдибай.
Миллий қурултойнинг аввалги йиғилишлари:
2022 йилда — Улитауда;
2023 йилда — Туркистонда;
2024 йилда — Атирауда;
2025 йилда — Бурабайда ўтказилган.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қизилўрдада Миллий қурултойнинг секциялари йиғилиши бошланиши ҳақида ёзган эдик.