    Президент Қизилўрдада Қозоғистоннинг келажакдаги ривожланиш йўналиши ҳақида фикрлари билан ўртоқлашади

    АSTANА. Kazinform — Миллий қурултойнинг V йиғилиши 20 январь куни Қизилўрдада бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай Telegram саҳифасида маълум қилди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Сирдарё бўйидаги йиғилишда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлаб, Қозоғистоннинг келажакдаги ривожланиш йўналиши ва жамиятдаги долзарб масалалар ҳақида фикрлари билан ўртоқлашади, — деб ёзди Руслан Желдибай.

    Миллий қурултой
    Фото: Ақорда

    Миллий қурултойнинг аввалги йиғилишлари:

    2022 йилда — Улитауда;

    2023 йилда — Туркистонда;

    2024 йилда — Атирауда;

    2025 йилда — Бурабайда ўтказилган.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қизилўрдада Миллий қурултойнинг секциялари йиғилиши бошланиши ҳақида ёзган эдик.

    Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
