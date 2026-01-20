OZ
    13:00, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент кино ва санъатнинг миллий ўзликни мустаҳкамлашдаги аҳамиятини таъкидлади

    QYZYLORDA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Миллий қурултойдаги нутқида ёшларни маданият соҳаси ва креатив саноатга фаол жалб қилишни таъкидлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    кино
    Фото: Pexels

    Давлат раҳбари кино ва санъатни ривожлантириш миллий ўзликни мустаҳкамлаш ва мамлакат маданиятини жаҳон аренасида тарғиб қилишдаги аҳамиятини таъкидлади.

    — Бугунги кунда ёшлар креатив саноатга илк қадамларини қўймоқда, этика ва креативликнинг янги шаклларини ўзлаштирмоқда. Кино ва санъат маданиятимизни жаҳон аренасида кўрсатишга ва мамлакатимиз билан фахрланишга имкон берадиган воситага айланмоқда, — деди Президент.

    Тоқаев ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва креатив секторни ривожлантириш замонавий маданий муҳитни шакллантириш ва миллий ўзликни мустаҳкамлаш бўйича давлатнинг стратегик вазифаларининг муҳим қисми эканлигини таъкидлади.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Орол денгизини қутқариш бутун инсоният учун долзарб вазифа бўлиб қолаётганини айтди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
