Президент кино ва санъатнинг миллий ўзликни мустаҳкамлашдаги аҳамиятини таъкидлади
QYZYLORDA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Миллий қурултойдаги нутқида ёшларни маданият соҳаси ва креатив саноатга фаол жалб қилишни таъкидлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Давлат раҳбари кино ва санъатни ривожлантириш миллий ўзликни мустаҳкамлаш ва мамлакат маданиятини жаҳон аренасида тарғиб қилишдаги аҳамиятини таъкидлади.
— Бугунги кунда ёшлар креатив саноатга илк қадамларини қўймоқда, этика ва креативликнинг янги шаклларини ўзлаштирмоқда. Кино ва санъат маданиятимизни жаҳон аренасида кўрсатишга ва мамлакатимиз билан фахрланишга имкон берадиган воситага айланмоқда, — деди Президент.
Тоқаев ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва креатив секторни ривожлантириш замонавий маданий муҳитни шакллантириш ва миллий ўзликни мустаҳкамлаш бўйича давлатнинг стратегик вазифаларининг муҳим қисми эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Орол денгизини қутқариш бутун инсоният учун долзарб вазифа бўлиб қолаётганини айтди.