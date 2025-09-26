Президент қатор спортчи ва мураббийларни давлат мукофотлари билан тақдирлади
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида кураш турлари бўйича жаҳон чемпионатида эришган юксак ютуқлари учун спортчилар ва мураббийларни давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги Фармонни имзолади.
“Құррмет” ордени билан:
1. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекцияси инструктор-спортчиси Айдос Султанғали;
2. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекциясиси инструктор-спортчиси Нурқожа Қайпанов;
3. Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлиги спорт қўмитаси – Марказий спорт клуби мураббий-ўқитувчиси Камал Гаджимагомедов таыдирланди.
«Ерен еңбегі үшін» медали билан:
1. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекцияси спортчи-инструктори Асилжан Есенгелди;
2. Туризм ва спорт вазирлигининг Спорт ва жисмоний тарбия қўмитаси томонидан Алмати шаҳри “Шаңырақ” микрорайонидаги Республика ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб-интернати-коллежи мураббийи Еркебулан Кешубаев тақдирланди.
Қозоғистон Республикаси Президентининг Ташаккурномаси:
Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия қўмитасининг Спортни ривожлантириш дирекцияси мураббийи Юрий Мельниченкога эълон қилинди.