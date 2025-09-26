OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:05, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент қатор спортчи ва мураббийларни давлат мукофотлари билан тақдирлади

    ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида кураш турлари бўйича жаҳон чемпионатида эришган юксак ютуқлари учун спортчилар ва мураббийларни давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги Фармонни имзолади.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    “Құррмет” ордени билан:

    1. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекцияси инструктор-спортчиси Айдос Султанғали;

    2. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекциясиси инструктор-спортчиси Нурқожа Қайпанов;

    3. Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлиги спорт қўмитаси – Марказий спорт клуби мураббий-ўқитувчиси Камал Гаджимагомедов таыдирланди.

    «Ерен еңбегі үшін» медали билан:

    1. Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия масалалари қўмитаси Спортни ривожлантириш дирекцияси спортчи-инструктори Асилжан Есенгелди;

    2. Туризм ва спорт вазирлигининг Спорт ва жисмоний тарбия қўмитаси томонидан Алмати шаҳри “Шаңырақ” микрорайонидаги Республика ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб-интернати-коллежи мураббийи Еркебулан Кешубаев тақдирланди.

    Қозоғистон Республикаси Президентининг Ташаккурномаси:

    Туризм ва спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия қўмитасининг Спортни ривожлантириш дирекцияси мураббийи Юрий Мельниченкога эълон қилинди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Мукофот Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!