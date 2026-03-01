Президент Қатар амири билан Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан суҳбат чоғида Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президент минтақадаги можароларнинг кучайиб бораётганидан хавотир билдирди ва ушбу оғир дамда амир ва биродар Қатар халқини қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди.
«Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний Қозоғистоннинг доимий қўллаб-қувватлаши учун миннатдорчилик билдирди ва икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни дўстлик ва стратегик шериклик руҳида янада мустаҳкамлаш ниятини тасдиқлади. Қозоғистон Президенти Қатар амирига муқаддас Рамазон ойида давлат хизматида муваффақиятлар, биродар Қатар халқига эса тинчлик ва фаровонлик тилади», — дейилади мактубда.
Аввалроқ Президент Иордания халқига қўллаб-қувватлашини ва бирдамлигини билдирган эди.