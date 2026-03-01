OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания халқига қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Яқин Шарқдаги вазиятнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда, деб хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания Подшоҳи Абдуллоҳ II га мактуб йўллаб, Қозоғистоннинг ушбу қийин дамларда қардош Иордания халқини қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди.

    Президент вазиятни кескинлаштириши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга чақирди ва яна бир бор ҳар қандай халқаро можаро дипломатик йўллар билан ҳал қилиниши кераклигини таъкидлади.

    Иордания Қозоғистон Президенти Ақорда
