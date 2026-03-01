15:25, 01 Март 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания халқига қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Яқин Шарқдаги вазиятнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда, деб хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.
Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания Подшоҳи Абдуллоҳ II га мактуб йўллаб, Қозоғистоннинг ушбу қийин дамларда қардош Иордания халқини қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди.
Президент вазиятни кескинлаштириши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга чақирди ва яна бир бор ҳар қандай халқаро можаро дипломатик йўллар билан ҳал қилиниши кераклигини таъкидлади.