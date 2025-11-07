OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    05:31, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трамп билан музокаралар ўтказди

    WASHINGTON. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва АҚШ Президенти Дональд Трамп музокаралар ўтказди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда

    — Учрашув ҳақида батафсил маълумот бироз кейинроқ эълон қилинади, — дейилади хабарда.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда
    музокара
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Оқ уйга боргани ҳақида ёзган эдик.

    Давлат раҳбари шунингдек, АҚШ сенатори Стив Дэйнсни қабул қилди. Республикачилар партиясидан сайланган сенатор билан учрашувда парламент дипломатиясининг Қозоғистон-Америка муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси муҳокама қилинди.

    Теглар:
    АҚШ Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!