05:31, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трамп билан музокаралар ўтказди
WASHINGTON. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва АҚШ Президенти Дональд Трамп музокаралар ўтказди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Учрашув ҳақида батафсил маълумот бироз кейинроқ эълон қилинади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Оқ уйга боргани ҳақида ёзган эдик.
Давлат раҳбари шунингдек, АҚШ сенатори Стив Дэйнсни қабул қилди. Республикачилар партиясидан сайланган сенатор билан учрашувда парламент дипломатиясининг Қозоғистон-Америка муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси муҳокама қилинди.