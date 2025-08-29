OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:07, 29 Август 2025 | GMT +5

    Президент қарори билан “Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 30 йиллиги” юбилей медали тасдиқланди

    ASTANA. Kazinform – Президент қарори билан “Қозоғистон Республикаси Конституциясига 30 йил” юбилей медали тасдиқланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: akorda.kz

    Медаль билан Қозоғистон Республикаси Конституциясининг устуворлигини таъминлаш, мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, жамиятда тотувлик ва барқарорликни сақлаш, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, конституциявийлик ғоялари ва тамойилларини шакллантириш ва ривожлантиришга алоҳида ҳисса қўшган шахслар тақдирланади.

    Юбилей медали билан меҳнат қилаётган мутахассислар, бюджет соҳаси ва ишлаб чиқариш ташкилотлари вакиллари ва бошқа фуқаролар ҳам тақдирланади.

    Ушбу медални олиш фуқароларнинг ҳалол меҳнати, Ватан, давлат ва жамият олдидаги алоҳида хизматларини эътироф этиш муҳимлигини кўрсатади.

    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
