Президент: Ҳоким — аввало, халқ билан бевосита ишлайдиган давлат хизматчиси
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев қишлоқ ҳокимларининг мулоқот платформасида сўзга чиқиб, ҳоким, аввало, халқ билан бевосита ишлайдиган давлат хизматчиси эканлигини эслатди.
“Бугунги учрашув алоҳида аҳамиятга эга. Мамлакатимизнинг барча даражадаги ижроия ҳокимияти вакиллари бу ерга махсус таклиф қилинган. Қишлоқ ҳокимларининг аксарияти, яъни 80 фоизи шу ерда. Умуман олганда, биз бундай катта гуруҳ билан биринчи марта учрашаяпмиз.
Аслида, мавзу — жуда долзарб. Қишлоқдаги вазият — мамлакатимиз учун стратегик масала. Чунки халқимизнинг илдизлари қишлоқда. Агар қишлоқларимиз кучли бўлса, мамлакатимиз ҳам фаровон бўлади. Шунинг учун қишлоқ ҳокимларига қўйиладиган талаблар ҳам, уларга юклатилган вазифалар ҳам доимо алоҳида аҳамиятга эга.
Ҳоким — аввало, халқ билан бевосита ишлайдиган давлат хизматчиси. Бу — жуда масъулиятли иш. Қишлоқ ҳокими қишлоқнинг табиати ва қишлоқ жамоаси ҳаётини тўлиқ тушунадиган ҳақиқий бизнес мутахассиси бўлиши керак”, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев бир нечта ҳокимларнинг нутқларини тинглаганини таъкидлади ва билдирилган фикр ва таклифларни диққат билан ўрганиш ва уларни йиғилишда ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Астанада қишлоқ ҳокимларининг мулоқот платформаси бўлиб ўтмоқда.