Президент Халқаро ва Осиё паралимпия қўмиталари раҳбарларини қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Халқаро паралимпия қўмитаси президенти Эндрю Парсонс ва Осиё паралимпия қўмитаси президенти Мажид Рашид билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари паралимпия ҳаракатининг муҳим миссиясини юксак баҳолаб, мамлакат бу эзгу мақсадни қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
Президент мамлакат паралимпиячиларининг жаҳон миқёсидаги муваффақиятлари Қозоғистоннинг инклюзив, барқарор ва ижтимоий масъулиятли давлат имиджини шакллантиришга хизмат қилаётганини таъкидлади.
— Фурсатдан фойдаланиб, паралимпия ҳаракатини бутун дунё, Осиё қитъаси ва Қозоғистонда тарғиб қилиш борасида олиб бораётган ишларингиз учун ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Биз сизлар билан ишончли шерик бўлишга тайёрмиз. Ҳаракатни келгусида ривожлантириш ва мустаҳкамлаш йўлида биргаликда кўп меҳнат қилишимизга шубҳа йўқ, — деди Президент.
Эндрю Парсонс ва Мажид Рашид Қасим-Жомарт Тоқаевга паралимпия спортини қўллаб-қувватлагани ва Астана шаҳрида Осиё паралимпия қўмитаси Бош Ассамблеясининг 8-сессиясини ташкил этгани учун миннатдорчилик билдирди.
Улар Қозоғистонда паралимпия ҳаракати барча учун тенг имкониятлар тамойили доирасида тизимли ва изчил ривожланиб бораётганини таъкидладилар.
— Сўнгги йилларда салмоқли ютуқларга, улкан ютуқларга гувоҳ бўлдик. Қозоғистон Париждаги Паралимпия ўйинларида ажойиб натижа кўрсатди. Спортчиларингиз тўққизта медални қўлга киритди. Улар орасида биринчи марта икки нафар спортчи олтин медални қўлга киритди. Қозоғистонлик спортчилар ўзидан олдинги спортчилар изидан бориб, ёш авлодни илҳомлантирмоқда. Бу тасодиф эмас, тизимли иш ва тўғри йўналиш самарасидир. Биз Қозоғистоннинг паралимпия спортини ривожлантириш ниятини юқори баҳолаймиз, — деди Халқаро паралимпия қўмитаси президенти Эндрю Парсонс.
Мажид Рашид 2018 йилда Астанага ташриф буюргани ва Қозоғистонда пара-спортчиларни тайёрлаш учун яратилган қулай шароитлар билан танишганини айтди.
— Делегациямиз Астанадан завқ олмоқда. Бизни илиқ кутиб олишди. Маҳаллий халқнинг бағрикенглиги туфайли Қозоғистонда ўзимизни уйдагидек ҳис қиляпмиз, — деди Осиё паралимпия қўмитаси президенти.
Учрашувда мамлакатда APC ва IPC мусобақаларини ўтказиш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, таълим соҳасидаги ташаббуслар ва маҳаллий паралимпиячиларнинг халқаро дастурлардаги иштироки муҳокама қилинди.
Бугунги кунда мамлакатда 19 паралимпия спорти жадал ривожланмоқда. Ҳар йили турли даражадаги 800 дан ортиқ мусобақалар ўтказилади. Уларда 10 мингдан ортиқ киши иштирок этади. Терма жамоада 1 мингдан ортиқ спортчи бор.