Президент Халқаро чанғи спорти ва сноуборд федерацияси (FIS) президенти Йохан Элиашни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Халқаро чанғи cпорти ва сноуборд федерацияси (FIS) президенти Йохан Элиашни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Учрашувда Қозоғистон ва Халқаро чанғи спорти федерацияси ўртасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
— Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизда 85 мингдан ортиқ одам мунтазам равишда чанғи спорти билан шуғулланишини таъкидлади. Бундан ташқари, Қозоғистонда тоғ чанғиси ва чанғи спорти мажмуалари, халқаро даражадаги муз ареналари каби замонавий инфратузилма мавжуд. Давлат раҳбари мамлакатимиз Италияда бўлиб ўтадиган қишки Олимпия ўйинларига пухта тайёргарлик кўраётганини таъкидлади, — дейилади хабарда.
FIS президенти Давлат раҳбарига спортни қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди ва қозоғистонликларнинг нуфузли жаҳон мусобақаларида яхши натижаларга эришаётганига эътибор қаратди. Шунингдек, у Қозоғистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни юқори баҳолади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Йохан Элиаш мамлакатимизнинг Халқаро чанғи спорти федерацияси билан тажриба алмашиш, спортчиларни тайёрлаш, мураббийларни тайёрлаш ва ҳакамлик соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент «QazaqGaz» МК» АЖ бошқаруви раиси Алибек Жамауовни қабул қилган эди.