Президент Финляндия халқини Мустақиллик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Финляндия Президентини табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия Мустақиллик куни муносабати билан Президент Александр Стуббга табрик телеграммасини юборди. Мактубда Президент Финляндия иқтисодий ўсиш, ижтимоий адолат ва экологик барқарорликни изчил уйғунлаштирган мамлакат эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у Финляндия Президентининг Астанага яқинда қилган ташрифи икки томонлама муносабатларга янги туртки берганини ва мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда аниқ натижаларга эришиш имконини берганини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Стуббга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Финляндия халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қирол Маха Вачиралонгкорнни Таиланд Қироллигининг Миллий куни билан табриклаган эди.