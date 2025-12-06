OZ
Тренд:
    10:37, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Финляндия халқини Мустақиллик куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Финляндия Президентини табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва Стубб
    Фото: Ақорда

    — Қасим-Жомарт Тоқаев Финляндия Мустақиллик куни муносабати билан Президент Александр Стуббга табрик телеграммасини юборди. Мактубда Президент Финляндия иқтисодий ўсиш, ижтимоий адолат ва экологик барқарорликни изчил уйғунлаштирган мамлакат эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у Финляндия Президентининг Астанага яқинда қилган ташрифи икки томонлама муносабатларга янги туртки берганини ва мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда аниқ натижаларга эришиш имконини берганини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Стуббга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Финляндия халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қирол Маха Вачиралонгкорнни Таиланд Қироллигининг Миллий куни билан табриклаган эди.

    Бекабат Узаков
