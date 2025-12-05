OZ
    Давлат раҳбари Таиланд Қиролига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Маха Вачиралонгкорнни Таиланд Қироллигининг Миллий куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Таиланд Қироли
    Фото: Ақорда

    Президент Астана ва Бангкок ўртасидаги дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган муносабатлар юксак пойдеворга ва улкан салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади.

    Шу билан бирга, у икки мамлакатнинг кўп қиррали ҳамкорлиги икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами билан табриклади.

