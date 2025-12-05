17:06, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Таиланд Қиролига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Маха Вачиралонгкорнни Таиланд Қироллигининг Миллий куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Астана ва Бангкок ўртасидаги дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган муносабатлар юксак пойдеворга ва улкан салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, у икки мамлакатнинг кўп қиррали ҳамкорлиги икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами билан табриклади.