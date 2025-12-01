OZ
    15:24, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Руминия Президентига табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Дан
    Фото: Ақорда

    Президент Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами - Бирлашиш куни билан табриклади ва Руминия халқига фаровонлик тилади.

    — Президент ўз телеграммасида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот, иқтисодий ва маданий ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлаб, кўп қиррали интеграция икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Руминия халқига қут-барака тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Албания халқини Мустақиллик куни билан табриклади.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Руминия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
