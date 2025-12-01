15:24, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Руминия Президентига табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Тоқаев Никушор Данни Руминиянинг миллий байрами - Бирлашиш куни билан табриклади ва Руминия халқига фаровонлик тилади.
— Президент ўз телеграммасида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот, иқтисодий ва маданий ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлаб, кўп қиррали интеграция икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Никушор Данга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Руминия халқига қут-барака тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Президент Албания халқини Мустақиллик куни билан табриклади.