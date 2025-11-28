OZ
    20:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Албания халқини Мустақиллик куни билан табриклади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Албания Президентига табрик телеграммасини йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Албания халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    «Қасим-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайни Албания Республикаси Мустақиллик куни билан табриклади. Президент ўз телеграммасида икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган муносабатлар доираси кенгайиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли икки томонлама ҳамкорлик икки халқ манфаатлари йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва албан халқига энг яхши тилакларни тилади», — дейилади хабарда.

    Ляззат Сейданова
