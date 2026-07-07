Президент Euronews директорлар кенгаши раиси Педро Варгас Давидни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Учрашувда дунёнинг етакчи телеканалларидан бири бўлган корпорация билан ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари Euronews воқеаларни холис ёритадиган ва томошабинларга ишончли маълумотларни тақдим этадиган етакчи глобал медиа-ресурс сифатида тан олинганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, 2024 йилда Астанада минтақавий офиси очилганидан бери телеканал Қозоғистон ва Марказий Осиёнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти ҳақида тобора кўпроқ янгиликларни эфирга узата бошлади.
Президент Euronewsнинг қозоқ тилида янгиликларни эфирга узата бошлаганини олқишлади ва буни ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг ёрқин намунаси деб атади.
Педро Варгас Давид Марказий Осиё халқлари орасида қозоқ тили биринчи марта медиа тармоғига киритилганини таъкидлади.
Бундан ташқари, Euronews раҳбари Қозоғистон халқини янги Конституция қабул қилингани билан табриклаб, Асосий қонунда акс эттирилган тамойиллар ва қадриятлар мамлакат раҳбариятининг кучлироқ ва ривожланган давлат қуришга содиқлигини намойиш этишини таъкидлади.
Шунингдек, улар Қозоғистон Президентининг яқинда Брюсселга расмий ташрифи натижалари бўйича фикр алмашдилар.
Педро Варгас Давид Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ташрифи арафасида Euronews веб-сайтида чоп этилган Астана ва Европа Иттифоқи ўртасидаги стратегик шерикликни кенгайтириш истиқболлари ҳақидаги мақоласининг асосий фикрлари европалик аудитория томонидан алоҳида қизиқиш билан қабул қилинганини таъкидлади.
Европалик экспертарнинг фикрига кўра, Европа Иттифоқи ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатлар тез суръатларда ривожланмоқда ва мисли кўрилмаган узоқ муддатли ва самарали ҳамкорлик хусусиятига эга бўлди.
Суҳбат давомида минтақани глобал ахборот маконига олиб чиқадиган ва Қозоғистоннинг ютуқларини халқаро ҳамжамиятга кенг таништирадиган қўшма ташаббусларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.