Президент ЕТТБ президенти Одиль Рено-Бассони қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Хорижий инвесторлар кенгашининг 38-ялпи мажлиси доирасида бўлиб ўтган учрашувда Қозоғистон ва молия институти ўртасидаги келгуси йиллардаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Президент ЕТТБ раҳбариятига мамлакат иқтисодий ривожланишига қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Бизни стратегик муносабатлар боғлайди. Қозоғистон — Банкнинг асосий ҳамкорларидан бири. Бундай ҳамкорлик бизнинг узоқ муддатли сиёсатимизга мос келади. Бизнинг ўзаро интеграциямиз кўп йиллар давомида муваффақиятли ривожланиб келмоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Сўнгги ўттиз йил ичида Банк Қозоғистондаги 354 та лойиҳага 11 миллиард евродан ортиқ маблағ сармоя киритди. Натижада, мамлакатимиз ЕТТБнинг минтақадаги энг йирик ҳамкорларидан бирига айланди. Бугунги кунда ривожланиш институти Қозоғистонда умумий қиймати 3,1 миллиард евродан ортиқ бўлган 131 та лойиҳани молиялаштиради. Давлат раҳбари Қозоғистон Ҳукумати ва ЕТТБ ўртасида шериклик тўғрисидаги доиравий битим имзоланганини олқишлади. Бу мамлакатнинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшишга қаратилган. Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ҳозирда диверсификацияланган, рақобатбардош ва технологик жиҳатдан ривожланган иқтисодиётни яратиш учун улкан ислоҳотларни амалга оширмоқда.
Одиль Рено-Бассо Қозоғистонда стратегик мақсадларни сифатли амалга ошириш учун мустаҳкам пойдевор яратадиган қулай инвестиция муҳити ва иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни ижобий баҳолади.
— Қозоғистон биз учун муҳим давлатлардан бири. Бу йил инвестиция фаолияти даражаси жуда юқори. Умумий қиймати 1 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар аллақачон имзоланган. Тайёрланаётган лойиҳаларни ҳисобга олган ҳолда, йил охирига келиб инвестициялар ҳажми 1,3 миллиард еврогача ошиши мумкин. Бу Қозоғистондаги фаолиятимиздан бери эришган энг юқори инвестиция кўрсаткичи бўлади, — деди ЕТТБ раҳбари.
Одиль Рено-Бассо Банк Қозоғистон инфратузилмаси, транспорт, ирригация ва энергетика соҳаларини ривожлантиришда иштирок этишда давом этишга тайёр эканлигини тасдиқлади. Банк хусусий сектор, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ниятида. Молия институтининг инвестиция фаолиятининг устувор йўналишларидан бири энг муҳим хомашё ҳисобланади. Суҳбат давомида рақамлаштириш ва сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорликни фаоллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Европа тикланиш ва тараққиёт банки Қозоғистон иқтисодиётининг рақамли трансформациясига ҳисса қўшиш орқали инновацион экотизимларни шакллантиришни қўллаб-қувватлашга тайёр.