OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    21:00, 10 Март 2026 | GMT +5

    Президент Эрон ҳудудидан БААга ракеталар билан ҳужум қилиш ҳаракатларини қоралади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бирлашган Араб Амирликларига Эрон ҳудудидан ракеталар ва дронлар билан ҳужум қилиш ҳаракатларини қоралади. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Натижада кўплаб аҳоли ҳалок бўлди ва фуқаролик инфратузилмаси шикастланди.

    Давлат раҳбари Яқин Шарқдаги қуролли можарони янада кучайтирадиган бундай ҳаракатларни кечириб бўлмайди деб ҳисоблайди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро низоларни ҳал қилишнинг энг тўғри йўли дипломатик усулларга мурожаат қилиш эканлигини таъкидлади.

    Теглар:
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!