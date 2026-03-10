21:00, 10 Март 2026 | GMT +5
Президент Эрон ҳудудидан БААга ракеталар билан ҳужум қилиш ҳаракатларини қоралади
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бирлашган Араб Амирликларига Эрон ҳудудидан ракеталар ва дронлар билан ҳужум қилиш ҳаракатларини қоралади. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
Натижада кўплаб аҳоли ҳалок бўлди ва фуқаролик инфратузилмаси шикастланди.
Давлат раҳбари Яқин Шарқдаги қуролли можарони янада кучайтирадиган бундай ҳаракатларни кечириб бўлмайди деб ҳисоблайди.
Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро низоларни ҳал қилишнинг энг тўғри йўли дипломатик усулларга мурожаат қилиш эканлигини таъкидлади.