    19:41, 13 Март 2026 | GMT +5

    Президент Ербол Хамитовни қишки Паралимпия ўйинларидаги ғалабаси билан табриклади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари биатлончи Ербол Хамитовни Италияда бўлиб ўтаётган қишки Паралимпия ўйинлари чемпиони бўлгани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ербол Хамитов
    Фото: DSP Parasport

    Президент спортчининг меҳнати ва қатъияти туфайли қийин йўлни босиб ўтиб, катта муваффақиятларга эришганини таъкидлади. Бу чинакам ҳурматга лойиқдир.

    Қозоғистон терма жамоаси байроқдори илгари чанғи спорти бўйича Паралимпия ўйинларининг бронза медали соҳиби бўлган эди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ербол Хамитовга ёрқин ғалаба, тинимсиз куч ва мустаҳкам соғлиқ тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик пара биатлончи Ербол Хамитов Паралимпия чемпиони бўлгани ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
