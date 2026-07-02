Президент дунё технологик янгиланишнинг янги босқичига қадам қўйганини таъкидлади
ASTANA. Kazinform — Президент сунъий интеллект глобал ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучига айланишига ишонади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар беради.
“Давлат инвестиция сиёсатида сунъий интеллект технологияларига эътибор қаратиш - жуда муҳим устувор вазифадир. Бу бизга такрорланувчи жараёнлардан халос бўлиш ва "ақлли фильтр"ни шакллантириш имконини беради. Бу инвесторларга тезкор, аниқ ва самарали хизматларни тақдим этади. ЮНКТАД маълумотларига кўра, 2033 йилга келиб глобал сунъий интеллект иқтисодиёти ҳажми 5 триллион долларга етади. Сўнгги ўн йилликда ушбу кўрсаткичнинг тахминан 25 баравар ошиши сунъий интеллектнинг глобал иқтисодиётдаги роли ортиб бораётганидан далолат беради. Мамлакатимиз ушбу йўналишни фаол равишда давом эттириш ниятида. Ўтган йили халққа йўллаган Мурожаатимда мен Қозоғистонни тўлиқ рақамли давлатга айлантириш бўйича аниқ мақсад қўйган эдим. Ишларни тизимли равишда амалга ошириш учун 2026 йил - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш йили деб эълон қилинди. Келажак учун йўналишни белгилаб, биз фуқароларнинг рақамли хавфсизлигига эътибор қаратамиз. Қозоғистон Конституциясининг янги нашри ҳар бир шахснинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишни кафолатлайди. Институционал асосни мустаҳкамлаш учун Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилди. Бундан ташқари, Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгаши ўз ишини бошлади”, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев Кенгаш аъзоларига замонавий рақамли инфратузилмани яратиш бўйича жадал ишлар олиб борилаётганини маълум қилди. Хусусан, Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида биринчи марта илғор технологияларга асосланган иккита суперкомпьютерни муваффақиятли ишга туширди.
“Инвестициялар рақамли давр талабларига жавоб берадиган замонавий меъёрий-ҳуқуқий база билан кафолатланади. Яқинда Парламент томонидан қабул қилинган Рақамли кодекс, "Сунъий интеллект тўғрисида"ги қонун ва Digital Qazaqstan стратегияси мамлакатни ривожлантириш учун аниқ технологик йўл харитасини яратади. Ушбу ҳужжатлар, шунингдек, инновациялар, инвестицияларни жалб этиш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш учун қулай шароитлар яратади. Бундан ташқари, биз Қозоғистон рақамли иқтисодиётининг асосий элементларидан бири бўлган Маълумотларни қайта ишлаш маркази водийсини яратиш ниятидамиз. Ноёб лойиҳа глобал капитал ва дунёнинг етакчи технология компанияларини бирлаштирадиган кучли марказга айланади. Amazon, G42 ва бошқа саноат етакчилари ушбу экотизимда иштирок этиш имкониятларини кўриб чиқишни бошладилар”, — деди Давлат раҳбари.