Президент Давлат байроғини кўтариш маросимида иштирок этди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Астанадаги «Атамекен» этно-мемориал мажмуасида Давлат байроғини кўтариш маросимида иштирок этди.
Фахрий қоровул бошлиғи Президентга тантанали тадбирга тайёргарлик ҳақида рапорт берди. Кейин давлат мадҳияси янгради ва кўк байроғимиз кўтарилди.
Президент ўз нутқида бу кун қозоқ мамлакатининг ҳар бир фуқароси учун алоҳида аҳамиятга эга байрам эканлигини таъкидлади. Бу куни биз байроғимизни баланд кўтарамиз. Шу тариқа биз бутун дунёга фахрли ва ғурурли миллат эканлигимизни намойиш этамиз.
– Бизнинг миллий рамзларимиз — миллий қадриятларнинг ёрқин белгиси. Давлатимизнинг ҳар бир рамзи — халқимиз бирлигининг акси. Давлат герби — бизнинг давлатчилигимизнинг яққол белгиси. Мадҳия — бизнинг қозоқлигимизнинг улуғвор садоси. Кўк байроғимиз — Мустақиллик тумори. Биз улуғлайдиган ва қадрлайдиган бу учта рамз давлатчилигимизнинг мустаҳкам учлиги, десак муболаға бўлмайди. Агар тарихга чуқурроқ назар ташласак, халқимиз ҳар доим битта байроқ остида бирлашиб, бирдамликни сақлаб қолган. Ҳозир ҳам мамлакатимиз бирлигини мустаҳкамламоқда ва ишонч билан олдинга силжимоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Жорий йилнинг март ойида мамлакат фуқаролари умумхалқ референдумида иштирок этиб, конституциявий ислоҳотларни қўллаб-қувватладилар ва овоз бердилар. Шундай қилиб, янги Конституция қабул қилинди ва она тарихимизда янги саҳифа очилди.
— Конституция халқимизнинг асрий орзулари, мақсадлари ва интилишларини акс эттиради. Кенг еримизнинг яхлитлиги, мамлакатимиз суверенитети, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари асосий қадриятлар сифатида мустаҳкамланган. Конституция қонун ва тартибни сақлаш, таълим ва фанни ривожлантириш, янги технологияларни ривожлантириш, тозаликни тарғиб қилиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва кўнгиллилар ишини қўллаб-қувватлашни белгилайди. Принципиал жиҳатдан янги хусусиятга эга бўлган Конституциямиз адолатли Қозоғистоннинг дахлсиз низомига айланди, — деди Давлат раҳбари.
Конституция давлат рамзларига алоҳида мақом беради ва ҳар бир киши мамлакатимизнинг давлат рамзларига ҳурмат кўрсатиши шартлигини таъкидлайди.
— Миллий рамзларимизни улуғлаш, шубҳасиз, ватанпарварлик руҳининг энг юқори ўлчовидир. Фақат ҳақиқий ватанпарварларгина мамлакатни олдинга олиб боради. Улар мамлакат чегараларини душманлардан ҳимоя қилади. Бошқача қилиб айтганда, ватанпарварлик — бу юртимиз хавфсизлиги ва барқарорлигининг кафолати. Миллий рамзлар мавқеини ошириш жуда муҳим давлат иши. Яқин келажакда Ҳукумат давлат рамзларидан тўғри фойдаланиш тўғрисидаги қарорга зарур ўзгартиришлар киритади. Миллий рамзларимизни улуғлаш умумий бурчдир. Бу ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Охир-оқибат, рамзларга ҳурмат — давлатга ҳурмат дегани, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, 4 июнь куни мамлакат Давлат рамзлари кунини нишонлайди. 34 йил олдин мустақил Қозоғистон ўзининг Герби, Байроғи ва Мадҳиясини қабул қилди.