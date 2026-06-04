Давлат рамзлари: тарихи, маъноси ва фойдаланиш қоидалари
ASTANA. Kazinform – 4 июнда Қозоғистонда Давлат рамзлари куни нишонланади. Бундан 34 йил аввал мустақил Қозоғистоннинг ўз Давлат герби, Байроғи ва Мадҳияси тасдиқланган эди. Улар давлатнинг асосий рамзлари ҳисобланиб, мамлакат суверенитети, бирлиги ҳамда миллий ўзига хослигини ифода этади.
Мадҳия
Қозоғистон Республикаси Давлат Мадҳияси - мамлакат мустақиллигини рамзий маънода ифодаловчи асосий давлат рамзларидан биридир. У халқ руҳини, унинг тарихий меросини ва миллий маданиятини акс эттиради. Ҳозирги Мадҳия 2006 йилда машҳур «Менің Қазақстаным» ватанпарварлик қўшиғи асосида қабул қилинган. Мадҳия янграганда жамоатчилик ўрнидан туриб, ўнг қўлини юрагига қўйиши анъанага айланган.
Давлат Мадҳияси халқаро учрашувларда, муҳим ижтимоий-сиёсий ва тантанали тадбирларда ижро этилади. Айниқса, қозоғистонлик спортчилар ғалаба қозонганда, дунёнинг энг йирик спорт ареналарида Мадҳияни куйлаш миллионлаб ватандошларимиз учун айниқса таъсирли лаҳзадир. Бундай пайтларда Мадҳия мамлакат шарафини юксалтириб, халқ бирлиги ва миллий ғурурини намоён этувчи рамзга айланади.
Герб
Қозоғистон Республикаси Давлат Гербининг муаллифлари - меъморлар Жандарбек Малибеков ва Шот-Аман Уалихановдир. Давлат гербининг асосий ғояси халқ ва давлатчиликнинг бирлиги бўлган. Унинг юмалоқ шакли Буюк Дашт кўчманчиларининг анъанавий дунёқарашини акс эттирувчи ҳаётнинг абадийлиги ва узлуксизлигини рамзий маънода ифодалайди.
Шуни таъкидлаш жоизки, давлат герби муаллифи Жандарбек Малибековнинг сўзларига кўра, Қозоғистон Давлат герби бадиий дизайн ва мазмун чуқурлиги жиҳатидан дунёдаги энг яхши геральдик асарлардан биридир.
Байроқ
Давлат байроғи - мустақил Қозоғистоннинг энг кўзга кўринган рамзларидан биридир. У мамлакатнинг мустақиллиги, яхлитлиги ва миллий ўзига хослигини рамзий маънода ифодалайди. 1992 йилда қабул қилинган Байроқ муаллифи Қозоғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби Шакен Ниязбековдир.
Ҳар йили Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Давлат байроғини кўтариш маросимида иштирок этиб, мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш ва халқ бирлигини мустаҳкамлашда миллий рамзларнинг аҳамиятини таъкидлайди.
Президентнинг сўзларига кўра, Герб, Байроқ ва Мадҳия Қозоғистон давлатчилигидан далолат берувчи ва мамлакатимиз суверенитетини дунёга намойиш этувчи муқаддас рамзлардир. Баландда ҳилпираб турган Давлат байроғи халқнинг юксак руҳини, унинг тараққиётга интилишини ва бунёдкорлик табиатини ифодалайди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қизилўрда шаҳрида бўлиб ўтган Миллий қурултойнинг V сессиясида давлат рамзларига ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш муҳимлигини таъкидлади. Президент маҳаллий спортчиларнинг ғалабалари, олимларнинг янгиликлари, тадбиркорларнинг ютуқлари ва маданият арбобларининг меҳнати бугунги кунда Қозоғистон байроғининг дунёда тан олинишига ҳисса қўшганини таъкидлади. Бундай ютуқлар нафақат миллий ғурурни оширади, балки Қозоғистоннинг халқаро обрўсини мустаҳкамлайди.