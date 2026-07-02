Президент бир қатор хорижлик инвесторларни давлат мукофотлари билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform — Президент Қозоғистон иқтисодиётини ривожлантиришга қўшган салмоқли ҳиссаси ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш йўлидаги кўп йиллик самарали фаолияти учун Хорижий инвесторлар кенгашининг пленар йиғилишида иштирок этган бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда Ақорда хабар беради.
II даражали «Достық» ордени билан қуйидагилар тақдирланди:
Европа тикланиш ва тараққиёт банки президенти Одиль Рено-Бассо;
Ислом тараққиёт банки раиси Муҳаммад Сулаймон ал-Жассер;
AD Ports Group компаниясининг бошқарувчи директори ва бош ижрочи директори Муҳаммад Жума ал-Шамиси;
Citi компаниясининг мижозлар билан ишлаш бўйича бош бошқарувчиси Дэвид Ливингстон;
Polpharma компанияси кузатув кенгаши раиси Ежи Старак;
Cameco корпорацияси президенти Тим Гитцел;
«Қозоғистоннинг хорижий инвесторлар кенгаши» уюшмаси бошқаруви раиси Ерлан Досимбеков.
«Құрмет» ордени билан:
«Қозоғистоннинг хорижий инвесторлар кенгаши» уюшмаси директори Жанна Байдашева тақдирланди.