16:51, 17 Март 2026 | GMT +5
Президент бир қатор фуқароларга давлат мукофотларини топширди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига, қонунийлик ва тартибни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслтиб ўтамиз, бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Конституция қабул қилинишига бағишланган тантанали маросимда иштирок этди.
Шунингдек, Президент Қозоғистоннинг янги Конституциясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармонни имзолади.
Конституция расман 1 июлдан кучга кириши ҳақида хабар берган эдик.