Президент Бельгияни Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги асосий шерикларидан бири деб атади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Бельгия Бош вазири Барт де Вевер икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилдилар, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва инвестиция алоқаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Давлат раҳбари Бельгияни Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги асосий шерикларидан бири деб атади. Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, иқтисодий интеграция суръати янада катта салоҳиятга эга. Бельгия Қозоғистон иқтисодиётидаги энг яхши 10 инвестор қаторига киради. Сўнгги 20 йил ичида ушбу мамлакатдан тўғридан-тўғри инвестицияларнинг умумий ҳажми 15 миллиард долларни ташкил этди. Ўзаро савдо айланмаси ҳам барқарор ўсиб бормоқда. Унинг ҳажми ўтган йили 580 миллион доллардан ошди.
“Қозоғистонда Бельгия капитали иштирокидаги 110 дан ортиқ компаниялар фаолият юритади. Бу ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлашга бўлган умумий истагимизни намойиш этади. Таниқли Бельгия компаниялари мамлакатимиз бозорига тобора кўпроқ кириб келмоқда”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Бош вазир Барт де Вевер икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқотнинг юқори даражасини таъкидлади.
У Бельгия икки томонлама муносабатларни янада чуқурлаштириш ва стратегик шериклик кўламини кенгайтириш ниятида эканлигини айтди. Томонлар транспорт ва логистика, муҳим минераллар, нефть-кимё, қишлоқ хўжалиги, саноат, рақамли трансформация, сунъий интеллект ва молия соҳаларида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини кўриб чиқдилар.
Бундан ташқари, фан ва таълим соҳасидаги ҳамкорликни, хусусан, университетлар, тадқиқот марказлари ва технология компаниялари ўртасидаги шерикликни ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди. Фурсатдан фойдаланиб, Давлат раҳбари Бельгия қироли Филипп ва қиролича Матилдага энг эзгу тилакларини йўллади. Президент икки томонлама муносабатлар тарихида биринчи марта қирол Филиппнинг бу йил Қозоғистонга давлат ташрифига алоҳида аҳамият беришини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Барт де Веверни ўзига қулай вақтда Қозоғистонга расмий ташриф билан келишга таклиф қилди. Бош вазир таклифни мамнуният билан қабул қилди. Томонлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича ҳам фикр алмашдилар.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши Президенти Антонио Кошта билан норасмий учрашув ўтказган эди.