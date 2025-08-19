OZ
    13:25, 19 Август 2025 | GMT +5

    Президент Астана шаҳри МХҚ департаментининг янги биносига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Астана шаҳридаги Миллий хавфсизлик қўмитаси департаментининг янги биносига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Қосим-Жомарт Тоқаевга замонавий талаблар асосида жиҳозланган операцион марказ, ходимлар кабинетлари ва хизмат хоналари кўрсатилди. Президент пойтахтликлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида зарур моддий-техник база билан жиҳозланган янги бинонинг қурилиш ишларига ижобий баҳо берди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Асхат Хасенов Президентга “ҚазМунайГаз” томонидан амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисобот бергани ҳақида ёзган эдик.

