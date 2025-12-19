Президент Алматида БМТ университетининг минтақавий филиалини ташкил этишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қозоғистоннинг халқаро майдондаги обрўси унинг ички ютуқлари билан бевосита боғлиқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг сўзларига кўра, самарали дипломатиянинг негизида масъулиятли ички сиёсат туради.
“Мен таълим ва халқаро академик ҳамкорликни ривожлантиришга катта аҳамият бераман. Айниқса, дунё ўзгаришини тезлаштирадиган ташаббусларни қўллаб-қувватлайман. Бу устуворликлар БМТ университетининг миссиясига тўлиқ мос келади. Бу йил Қозоғистонда Марказий Осиё ва Афғонистон учун БМТнинг барқарор тараққиёт маркази очилди. Қозоғистон ушбу платформа асосида Алматида БМТ университетининг минтақавий филиалини ташкил этишга тайёр. Унинг фаолияти, биринчи навбатда, сув ва иқлим хавфсизлиги, можароларни ҳал қилиш, тинчликни сақлаш, барқарор ривожланиш ва сунъий интеллектни бошқариш масалаларига қаратилиши мумкин”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Ўз нутқини якунлаб, Давлат раҳбари Қозоғистон БМТ университети ва мамлакатнинг етакчи университетлари ўртасида қўшма тадқиқотлар, академик тажриба алмашиш ва мутахассисларни тайёрлаш бўйича институционал ҳамкорликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор эканлигини таъкидлади.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Университети - БМТ Бош Ассамблеяси томонидан ташкил этилган глобал тадқиқот ва таълим марказидир. Бош қароргоҳи Токиода жойлашган университет дунёнинг 12 мамлакатида 13 та институтни ўз ичига олади.